Son Dakika Haberleri: Bahar Spor Müsabakaları Başladı

Bahar Spor Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları, bu yıl 9 Nisan'da Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Bölümü arasında oynanan halı saha futbol maçıyla başladı.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları, bu yıl 9 Nisan'da Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Bölümü arasında oynanan halı saha futbol maçıyla başladı.

Karşılaşmanın başlangıç vuruşunu Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan yaptı. Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Bahar Spor Müsabakaları'nda, erkeklerde halı saha futbol, voleybol ve basketbol, kızlarda ise voleybol karşılaşmaları oynanacak. Müsabakalar kapsamında üniversite personeli arasında halı saha turnuvası da düzenlenecek. Nisan ayı boyunca devam edecek müsabakaların sonunda, final maçları 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde oynanacağı ve kupaların sahibini bulacağı bildirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
Futbol, Yaşam
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