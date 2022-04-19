'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
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'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede

19.04.2022 12:15
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede

BURSA merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BURSA merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 28'i kadın 41 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.


'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede
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Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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