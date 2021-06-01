"Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" Emniyettepe ve Güzeltepe'de Devam Ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" Güzeltepe ve Emniyette Mahalleleri'nde devam etti.

Etkinlik kapsamında ilçe genelinde her gün farklı mahallede temizlik, bakım onarım ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

KALDIRIMLAR ONARILDI, YEŞİL ALANLARA BAKIM YAPILDI

Güzeltepe ve Emniyette Mahalleleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar onarıldı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri dezenfekte edildi, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.