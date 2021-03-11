Bahar temizliğine "A9 CordZero PetNBed" damgası - Son Dakika

LG A9 CordZero PetNBed Dik süpürge, toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi ile tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar için kullanıcılara yardımcı oluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bahar aylarının gelmesi, temizlik sezonunun da başlangıcına işaret ediyor. Aynı zamanda alerji sezonu olarak da bilinen bahar aylarında ev temizliği, uçuşan polenler nedeniyle daha da önemli bir hale geliyor. Evlerini evcil bir dostla paylaşanlar için ise, dökülen ve yenilenen tüyler nedeniyle zor günler yaşayabiliyor. LG A9 CordZero PetNBed, tüketicilerin kapsamlı bir bahar temizliği için ihtiyacı olan gücü sunuyor.

LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi olan ve LG A9 CordZero PetNBed Dik süpürge ile sunulan AEROSCIENCE, en ufak toz zerresini bile alarak temiz, tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratılmasına yardımcı oluyor. LG A9 CordZero PetNBed'de bulunan Power Drive Nozzle™ içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlıyor.

5 aşamalı filtre sistemi

LG A9'da bulunan hava filtreleme sistemi, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebiliyor. 1. ila 3. aşamalarda ayrılan daha büyük parçacıklar toz haznesinde toplanırken, daha ince tozlar filtrelenerek 4. ve 5. aşamalarda yakalanıyor. Böylelikle kullanıcılar, evlerinin her köşesini gözle görünmeyen toz zerreciklerinden zahmetsizce arındırabiliyorlar. Üstelik LG A9 CordZero PetNBed, yıkanabilir çıkartılıp yıkanabilen metal, bez ön ve ince toz filtreleriyle zaman içerisinde süpürgenin filtresinde biriken kirlerin temizlenmesine, makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor.

80 dakikalık pil ömrü

LG A9 CordZero PetNBed, kolayca değiştirilebilen çift bataryası ile 80 dakikaya kadar çalışabiliyor. Böylelikle, hiçbir temizlik yarım kalmıyor. LG A9 CordZero PetNBed'in yönetilmesi de oldukça basit oluyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla açık-kapalı ve turbo modları arasında geçiş yapabiliyorlar. Duvara asılabilmesinin yanı sıra, ayakta ya da kompakt modda da saklanabilmesi, teleskopik borusunun, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği ile daha fazla çok yönlülük sağlaması LG A9 CordZero PetNBed'in diğer özellikleri arasında yer alıyor.