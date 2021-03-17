Bahar temizliğinin favori ürünleri MediaMarkt'ta indirime girdi - Son Dakika

Bahar temizliğinin favori ürünleri MediaMarkt'ta indirime girdi

17.03.2021 11:45
Bahar temizliğinin favori ürünleri MediaMarkt'ta indirime girdi, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, "Bahar Temizliği" kampanyası kapsamında, başta elektrikli süpürgeler ve ütüler olmak üzere birçok ürünü indirimli fiyatlarla satışa sundu.

MediaMarkt Türkiye, "Bahar Temizliği" kampanyası kapsamında, başta elektrikli süpürgeler ve ütüler olmak üzere birçok ürünü indirimli fiyatlarla satışa sundu.

Mediamarkt açıklamasına göre, 22 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında, baharın gelişine özel indirimler, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak.

Bahar temizliğinin favori ürünlerinden olan ve kampanyada indirime giren elektrikli süpürgeler, farklı kullanım alanlarına göre kendi içerisinde ayrışıyor. Bu süpürgeler arasında şarjlı ve dik süpürgeler pratik, kolay taşınabilir ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkarken daha büyük metrekareli evlerde ise kablolu torbasız süpürgeler tercih ediliyor. Bununla birlikte bazı dik süpürgeler 1 saate varan şarj süreleriyle büyük metrekareli evler için de önemli bir alternatif oluyor. Bu ürünlerin yanı sıra temizlikte rahatlığından ödün vermeyenler için robot süpürgeler kullanıcıya önemli avantajlar sunarken, kablolu ve dik süpürgeler ise uygun fiyatlı etiketleriyle dikkati çekiyor.

"Bahar Temizliği" kampanyasında indirime giren ürünler arasında Altus, Dyson, Xiaomi, Philips, Rowenta, Electrolux, Arnica, Bosch markalı süpürgeler bulunuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin başlattığı kampanyada ütüler de cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Yeni bir ütüye ihtiyaç duyanlara özel MediaMarkt'ta buhar kazanlı ve buharlı ütülerde özel indirimler sunuluyor.

Mediamarkt, 22 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahar temizliğinin favori ürünleri MediaMarkt'ta indirime girdi - Son Dakika Ekonomi


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