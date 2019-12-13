"Baharat Çalıştayı" düzenlendi

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ile Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından "Baharat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, kentte diyabet ve obezite oranının yüksek olduğunu söyledi.

Doğadaki nimetlerden doğru şekilde faydalanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Fast foodların içerisindeki maddelerin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim dünyası bunları konuşuyor. Bu meseleleri toplumun gündemine alıp yoğun şekilde koruyucu, önleyici tedbirleri artırmamız gerekiyor. Gastronomiyle ilgili yaptığımız çalışmada toplumu en çok heyecanlandıran iki konu oldu. Birisi tohum bankası kuracağız, ikincisi de baharat kütüphanesi oluşturacağız. Bu kapsamda Gaziantep'te de bir merkez oluşturabiliriz."

Şahin, Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ile bir eylem planı oluşturmak istediklerini aktararak, "Bence bugün yeni bir şeyler söylememiz gerekiyor. O yüzden gastronomi, şifa ve sağlığı yerel mutfakla birleştirmemiz lazım. Zaten bütün dünya da bunun üzerine kendi kendini konumlandırıyor. Kraliçenin pastacısı, kraliçenin alzaymır olmaması içim Antep fıstığı götürüyor. Trump susam yağı gönderiyoruz aklını başına toplasın diye. Altınımız, petrolümüz yok ama beşeri sermayemiz ve pozitif enerjimiz var." ifadelerini kullandı.

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara da merkezlerinin insan sağlığı için önemli çalışmalar yaptığını anlattı.