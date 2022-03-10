Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı

10.03.2022 16:51
Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir'de baharat dükkanında kaçak sigara satan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de baharat dükkanında kaçak sigara satan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mahmudiye ilçe merkezinde bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara makaronlarını kendisine ait baharat dükkanında perakende olarak sattığı bilgisi aldı. Takibe alınan işletmeci, KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak makaronları dükkanına ait deposuna koyarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın işletmekte olduğu dükkanda yapılan aramada; 113 bin 400 adet bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron,19 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 114,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ekiplerce ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı

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Kaçak Sigara, Mahmudiye, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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