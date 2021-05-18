Baharat müzesi Antep lezzetini gelecek kuşaklara taşıcak - Son Dakika

Gastronomi dalında 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağına giren, mutfağıyla dünya çapında adından sıkça söz ettiren Gazi şehrin lezzetlerinin en önemli yapı taşlarından olan baharatların tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda baharatın politik, sosyolojik devirler sonlandırıp devirler başlattığı, iletişimi, etkileşimi ve coğrafyayı değiştirdiği kadim ana yol olan İpek Yolu'nun üzerinde Alleben Göleti'nin kıyısında kurulacak Gaziantep Baharat Müzesi ile baharatın dünya tarihindeki değeri, kültür üzerine etkileri, Gaziantep'te baharatın yeri ve öneminin anlatılması planlanıyor. Öte yandan ziyaretçiler baharatın üretim aşamaları, uygulamalı olarak sergilenerek tatma imkânı bulacak.

Gaziantep Baharat Müzesi'nin yapılması planlanan alanda incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir, Gaziantep Baharat Müzesi, Fıstık Müzesi ve Emine Göğüş Mutfak Müzesi ile beraber dünya çapında kendini kanıtlamış kent mutfağının değerlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.