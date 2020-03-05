Baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika

Baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de polisin yaptığı operasyonda bir baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de polisin yaptığı operasyonda bir baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt dışından kaçak olarak getirilen, insan sağlığını bozan cinsel içerikli hap ve ilaçlara yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda M.H. ve D.S. isimli şahısları takibe alan polis ekipleri, baharat üzerine satış yapan iş yerinde ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti.


İş yerinde yapılan aramalarda 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirilirken, M.H. ve S.D. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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