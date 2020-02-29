Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi - Son Dakika

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Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi
6 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baharatçı dükkanına yapılan operasyonda satışa yasak çok sayıda cinsel uyarıcı hap ve sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baharatçı dükkanına yapılan operasyonda satışa yasak çok sayıda cinsel uyarıcı hap ve sahte içki ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi'nde bulunan M.K'ya ait baharatçı dükkanı ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa yasak 400 adet cinsel uyarıcı hap, 47 kutu gıda takviyesi, 50 litre etil alkol ve 2 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - MANİSA
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