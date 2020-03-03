Baharatın son kullanma tarihinde büyük oyun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baharatın son kullanma tarihinde büyük oyun - Son Dakika

Baharatın son kullanma tarihinde büyük oyun

6 saat önce

Antalya'da bir market sahibi, sattığı baharatın üzerindeki son kullanma tarihinin değiştirilerek üzerine etiketle yeni tarih yazıldığını belirledi.

Baharatın son kullanma tarihinde büyük oyun, System.String[]

Antalya'da bir market sahibi, sattığı baharatın üzerindeki son kullanma tarihinin değiştirilerek üzerine etiketle yeni tarih yazıldığını belirledi.


Antalya'da Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında bulunan Bal Gıda isimli işyeri sahibi Ali Bal, işyerinde satmakta olduğu baharatların üzerindeki son kullanma tarihinin değiştirilerek etiketle yeni tarih yazıldığını belirledi.


Ali Bal, sık sık yaptığı gibi satmakta olduğu ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ettiği sırada ilginç bir olayla karşılaştığını belirterek "Türkiye genelinde marketlere baharat satan bir firmaya ait ürünlerinden bazılarının üzerindeki etiketlerin düştüğünü, altında değişik tarihler yazdığını gördüm. Hemen ürünü aldığım toptancıya gittim. Toptancı arkadaş, kendi deposunda bulunan ürünleri de kontrol etti ve tümünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu, üzerine aynı renk etiketlerle yeni tarihler yazıldığını gördük. Firmayı arayarak durumu ilettik. Bu durumu umursamadıkları gibi bildiğimizi yapmamızı söylediler. Tarım il ve ilçe müdürlüklerine durumu bildirdik. Vatandaşı tarihi geçmiş ürünlerle zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur" dedi. - ANTALYA

Emek Mahallesi, Ali Bal, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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