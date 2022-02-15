Baharatlayıp alüminyum folyoya sardığı kokainle yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Coco' ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada baharatla birlikte alüminyum folyoya sarılmış 44,29 gram kokain ele geçirildi, Halil Işık (23) isimli yolcu tutuklandı.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 12 Şubat Cumartesi günü İzmir'den yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde saat 04.00 sıralarında İzmir'den gelecek otobüs için tedbir aldı. Terminale gelen otobüs park ettiği sırada polis ekiplerince narkotik köpeği 'Coco' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği, bir yolcunun kucağında bulunan el çantasına tepki verdi. Çantada yapılan aramada zemine yapılan ek gizli bölmede baharatla birlikte alüminyum folyoya sarılmış 44,29 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan isminin Halil Işık olduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.