Baharda bebek giyimine dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baharda bebek giyimine dikkat - Son Dakika

Baharda bebek giyimine dikkat

6 saat önce

Bahar aylarındaki gün içerisindeki hava sıcaklığı değişiminden dolayı bebek ve çocukların kıyafet seçimlerine, ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor.

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Bahar aylarındaki gün içerisindeki hava sıcaklığı değişiminden dolayı bebek ve çocukların kıyafet seçimlerine, ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor.


Bahar aylarında gün içinde hava değişiminden dolayı bebeklerin ve çocukların giysileri dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Ebeveynler özellikle bahar aylarında ısınan hava ile birlikte bebek ve çocuklarını temiz hava almaları ve D vitamini ihtiyaçlarını karşılamak için evlerden dışarıya çıkartıyor. Bahar aylarında gün içindeki sıcaklık değişiminde ise çocuk ve bebeklerin terlememesi için kıyafet seçimine çok dikkat edilmesi gerekiyor. bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, yaklaşan bahar aylarında ebeveynlerin kıyafet seçiminde hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Çakı, özellikle terleyen bebek ve çocukların hasta olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, "Bahar aylarında gün içinde sıklıkla hava sıcaklıkları değişim gösteriyor. Bu durumda en çok çocuk ve bebekleri etkiliyor. Eğer siz bebeklerinize kalın ve pamuklu olmayan kıyafetleri giydirirseniz bebekleriniz ve çocuklarınız terlediği anda hasta olma olasılığı artacaktır. Bunun içinde bahar aylarında kıyafet seçimi yaparken, pamuksu ve merserize elbiseler tercih edilmesi doğru olacaktır. Bunun yanında deri ayakkabı ve kalın çoraplardan da uzak durulması gerekir. Aksi halde bebeğiniz gün boyu terleyecek ve hasta olma ihtimali yükselecektir" ifadelerini kullandı.


"Bebeğin üşüyüp ya da terlemediği sık sık kontrol edilmeli"


Ebeveynlerin gün içindeki hava sıcaklıklarını takip ederek bebeklerinin kıyafetlerini değiştirmesi gerektiğini belirten Caner Çakı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Anne ve babalar, çocuklarını dışarıya çıkartmaya karar verdiklerinde yanlarına 1 takım yedek kıyafet almalılar. Gün içindeki ısı değişimine göre de kıyafet seçilerek terleme veya üşümeye karşı önlemlerini de almış olurlar. Türkiye'de genel olarak, mayıs ayı sıcak ve güneşli geçer, nisan ayları ise biraz daha serindir. Bebeklerde serin bahar günlerinde bile yün hırka, yün başlık ve sıcak bir battaniye yeterli olacaktır. Bebeğiniz emekleme dönemine bahar aylarında girmişse, uzun pantolon, uzun çorap ve kazak tercih edilmelidir. Güneş hayli ısıtsa bile, yerler ve özellikle çayırlar, henüz ısınmamıştır. Kıştan yaza geçiş döneminde, bebeğin üşüyüp terlemediği sık sık kontrol edilmelidir. Kollar ve bacaklar sıcak olmalıdır, bebeğin başı, terlememelidir" dedi. - İSTANBUL

Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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