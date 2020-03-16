Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu - Son Dakika

Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu

6 saat önce

Kars'ta bahar ayında etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars'ta bahar ayında etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla kayganlaşan yolda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler ise maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Kars- Ardahan karayolunda Tolga Karabıyık idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.

Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu

Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi         
16:35
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı         
15:01
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]