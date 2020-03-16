Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü - Son Dakika

Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

6 saat önce

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, yılın büyük bölümü karla kaplı olan bu illeri yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, yılın büyük bölümü karla kaplı olan bu illeri yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum ve Ardahan'da gece, Kars'ta ise sabah saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yüksek kesimlerdeki yollarda sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı esnaf iş yerlerinin önünü, vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Söz konusu 3 kenti yeniden beyaza bürüyen ve aralıklarda devam eden yağış, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Karayolları, il özel idaresi ve belediyelere ait ekipler kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan Yılmaz Avşar, mart ayında kar yağışının olağan durum olduğunu belirterek, "Etkili olan kar yağışı bizim için normal. İlkbaharda yağan kar toprak için berekettir." dedi.

Dedektör köpek Gurbet'in kar mutluluğu

Kar yağışı, Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin gözetiminde bulunan arama kurtarma köpeği "Gurbet"i mutlu etti.

Kar kütlesi içinde koşup yuvarlanan dedektör köpek, eğitimincisinin direktiflerini de eksiksiz yerine getirdi.

Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:21 Kaynak: AA
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