Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi - Son Dakika

Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi

21.02.2021 14:49

Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla geldi.

Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla geldi.

Baharın müjdecisi olan leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla birlikte geldi. Uluabat gölü üzerinde görünen leylekler yağan kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarttı. Yağan karla birlikte adeta havada dans eden leylekleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Leylekleri baharda havaların ısınmaya başlamasıyla görmeye alışık vatandaşlar karla birlikte görünce büyük şaşkınlık yaşadı. - BURSA

Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi

Yağan, Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi - Son Dakika


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