Baharda Karla Kaplı Araziye Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahar gelmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürünce Ziraat Odası Başkanlığı çalışanları tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldıSarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, yaban hayatının yoğun olduğu...

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahar gelmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürünce Ziraat Odası Başkanlığı çalışanları tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı



Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, yaban hayatının yoğun olduğu 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi ormanlık alanına et, kemik, sakatat ile 100 kilogram buğday ve bayat ekmek bırakıldı.



Yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu ormanlık alana gelen ekip, ağaçların içine yiyecek bıraktı.



Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiğini söyledi.



Bu sene geçen senelere göre yoğun bir kış yaşandığını ifade eden Gök, nisan ayının ortalarına gelinen şu günlerde bölgede 1-1,5 metre kar mevcut olduğunu belirtti.



Gök, yaban hayatı uzun süren kıştan dolayı olumsuz etkilendiğini anımsatarak, "Ziraat Odası olarak elimizden geldiğince her yıl olduğu gibi bu yıl da yaban hayvanların geçiş bölgelerine, ormanın çeşitli yerlerine kuşlar için diğer yerlerde ayı, kurt vaşak gibi yaban hayvanlara yem bırakıyoruz." dedi.



Ormanlık alanının karla kaplı olması nedeniyle hayvanların ilçe merkezine indiğini anlatan Gök, "Son günlerde yaban hayvanları ilçe merkezine kadar inmeye başladı. Hem yaban hayvanları olumsuz etkilenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hayvanlar insanlardan çekiniyor, insanlarda yaban hayvanlardan çekiniyor. Yaban hayvanları bu şekilde karnı doyduktan sonra insanların yaşam alanlarına girmiyor." diye konuştu.



Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü de yönetim kurulu olarak bu etkinlikleri sıkça yaptıklarını belirterek, "Kış uzun geçtiği için yaban hayvanlarımız zor durumda. Köylerde, ilçede yaşayan vatandaşlarımızdan hayvanlara yiyecek bırakmalarını rica ediyoruz. Yiyecek bırakırlarsa hayvanlar da rahat eder biz de rahat ederiz, tabiata bir faydamız olur." ifadesini kullandı.

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