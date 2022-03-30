Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi - Son Dakika
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Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi

30.03.2022 10:32

Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendiSİVAS Sivas'ta Mart ayının son günlerinde dahi buz sarkıtları oluşan Dipsizgöl Şelalesi, turkuaza çalan rengiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi

SİVAS Sivas'ta Mart ayının son günlerinde dahi buz sarkıtları oluşan Dipsizgöl Şelalesi, turkuaza çalan rengiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi dört mevsim misafirlerine eşsiz güzellikler sunuyor. Kış aylarının çetin geçtiği kentte dondurucu soğuklarda buz sarkıtları oluşan şelale, Mart ayının son günlerinde bile kutupları anımsatıyor. Bahar mevsiminin ilk ayının geride kalmış olmasına rağmen şelalede yer yer 10 metreyi bulan but sarkıtları bulunuyor. Hava sıcaklığının bir hayli düşük olduğu bölgede Dipsizgöl şelalesi, turkuaz renge bürünen buz sarkıtlarıyla adeta görsel şölen sunuyor.

"Bu mevsimde bu kadar soğuk olması normal değil"

Bölgenin ziyaretçi Mart ayında yaşanan soğukların normal olmadığını belirtip, "Hava soğuk ama buz sarkıtları güzel güzel duruyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı biraz daha normal seviyelerde ama bu bölgede fazla kar ve fazla soğuk var. Hala karlar erimemiş. Şelalede de buz sarkıtları da hala erimemiş durumda. Bu mevsimde bu kadar soğuk olması karın bu kadar yerde kalması normal değil. Buzun hafiften mavi renkli olması ve yer yer 10 metreye kadar uzanan buz sarkıtları cidden güzel görüntüler oluşturuyor" dedi.

Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi
Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunan Dipsizgöl Şelalesi böyle görüntülendi - Son Dakika
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