Baharda Yağan Kar Kapadokya'da Güzel Görüntüler Oluşturdu

Kapadokya'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.



Bölgede etkili olan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Kar, erik ve kayısı ağaçlarının çiçekleri ile bölgeye farklı güzellik kattı.



Uçhisar, Göreme ve Paşabağı mevkisini ziyaret eden bazı turistler, karlı manzarada hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kar topu oynadı.



Kar ve baharın bütünleştiği bölgede gezinti yapan İsveçli turist Sabina Hennerstedt, AA muhabirine, iki gündür Kapadokya'da olduğunu, yağışın ardından karla kaplanan çiçeklerin ve bölgenin çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti.



Hennerstedt, "Dün geldiğimde güneş vardı, ağaçlar çiçek açmıştı. Bugün ise kar var. Kapadokya, çok özel bir yer. Dünyada başka bir benzerinin olmadığını biliyorum. Bu muhteşem güzelliği herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum ve tavsiye ediyorum." dedi.



İkamet ettiği Avusturya'dan arkadaşıyla geldiğini belirten Berk Çaycı ise ilk kez ziyaret ettiği bölgede ilkbaharda kar yağışı ile karşılaşmanın sürpriz olduğunu kaydetti.



Çaycı, "Kapadokya'ya ilk defa geldim. Tura katılarak bütün bölgeyi gezeceğiz. Dün güneşli bir havada fotoğraflar çektik, bugün uyandığımızda ise her tarafta kar vardı. Kapadokya'da kar yağdığını biliyordum ama mart ayının son günlerinde beklemiyordum. Çok güzel bir manzara oluştu." şeklinde konuştu.



Yükseklerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı



Gün boyu etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sıcaklık hissedilir derecede düştü.



Yüksek kesimlerde kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karın ardından hafta başına kadar zirai don olayı beklendiği, kar yağışının pazar günü yeniden etkisini göstereceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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