Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars, Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da 151 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars, Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da 151 köy ve mahallenin yolu kapandı.



Kars'ta 3 gün önce başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden ilçelerden Arpaçay'da 2, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı kentin Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.



Ekiplerin ana arterlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçedeki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar teneffüslerde okul bahçelerinde kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.



İlçe sakinlerinden Tacettin Alp, "Sarıkamış'ta baharı beklerken kış geri geldi. 3 gündür kar yağıyor. Her taraf beyaza büründü, ağaçlar buz tuttu." dedi.



Ağrı



Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekibin çalışmalarda görev aldığı kaydedildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise önceki gün yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Cumaçay-Kağızman kara yolunun açılması için yolun Ağrı bölümündeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da kar temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.



Ağrı Belediyesi ekipleri de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla il merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklardaki kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



Erzincan



Erzincan'da da kar yağışı nedeniyle 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi yüzünden il merkezinde 2, ilçelerden Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 15, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 3 köy ile ulaşım gerçekleştirilemiyor.



Kentte kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 4 kepçe ve kar makineleriyle karla mücadele çalışması yapıyor.



Erzurum



Erzurum'da kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle 74 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Belediye ve kara yolları ekipleri, çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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