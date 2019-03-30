Son Dakika Haberleri: Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı

Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde baharda etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da 283 mahalle ve köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde baharda etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da 283 mahalle ve köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Bölgede ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martın son günlerinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 242 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi desteğiyle yol açma ve karla mücadele çalışması yapılıyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kapanan kentin ilçelerinden Çayırlı'daki 4, İliç'deki 2, Kemah'taki 2, Kemaliye'deki 3, Otlukbeli'deki 1, Refahiye'deki 8, Tercan'daki 6 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalara 8 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleriyle katılıyor.

Kars

Bölgedeki karın etkili olduğu bir diğer il olan Kars'ta da kar yağışı ve yüzünden 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu yollardan 51'ini ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, halen kardan dolayı kapalı olan il merkezine bağlı 1 köy yolu ile ilçelerden Sarıkamış'taki 2, Akyaka'daki bir köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ardahan

Ardahan'da da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Kuşuçmaz ve Balıkçılar köylerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Ardahan, Kars, Erzurum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]