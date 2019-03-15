Baharı Beklerken Kış Geri Geldi... Beytüşşebap ve Uludere İlçeleri Kara Teslim Oldu

Baharı beklerken kış geri geldi.

Baharı beklerken kış geri geldi... Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri kara teslim oldu



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yazı bekleyen vatandaşlar, bir anda kar yağışına teslim oldu. İki ilçede yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Şırnak'ta etkili olan şiddetli yağmur yüksek rakımlı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe sakinleri güneşli günleri beklerken, kar yağışına teslim oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile bölgelerde hayat durma noktasına geldi. Karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar mesaisine devam etti. Yapılan çalışmalarla kapanan köy yolları açılmaya başlandı.

Zafer Kılıç isimli vatandaş, yazı beklerken kar yağışlarının kendilerini vurduğunu söyledi. Kılıç, "Günlerdir güzel bir hava etkiliydi, son iki gündür kar etkili oldu. Tekrar kışı yaşadık" dedi.

Özcan Gökçe isimli vatandaş ise, yazı beklerken kışa yakalandığını belirtti. Gökçe, "Son günlerde havalar düzelmişti, ama şimdi tekrar kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Dükkana gidiyorum şimdi tekrar şemsiyeleri çıkardık" diye konuştu.

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