Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

05.03.2022 11:10

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü Şırnak'ın Uludere ilçesi ve köylerinde mart ayında yağan kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünü hatırlattı.

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi ve köylerinde mart ayında yağan kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünü hatırlattı.

Vatandaşlar baharı beklerken kışın geri geldiği Uludere ilçesinde yağan kar bazı köy yollarını da kapattı. Öğle saatlerine kadar yağan kar öğlenden sonrada hafif aralıklarla yağmaya devam etti. Ulaşıma kapanan köy yolları Uludere özel idare ekipleri tarafından açıldı. Yer yer 10 ile 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiledi.

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü
Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü
Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

YORUMLAR
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Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Uludere, Şırnak, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü - Son Dakika


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