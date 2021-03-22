Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı - Son Dakika

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

22.03.2021 15:29

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış etkisini artırdı. Bir anda bastıran dolu yağışı sonra kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Öte yandan öğle saatlerinde Meclis bahçesine yıldırım düşerken, bahçedeki tarihi ağaç ortadan ikiye ayrıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritada Başkent için sarı kodlu uyarı verilirken, kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörüldü.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde başlayan yağış gün boyunca etkili olurken, yağışın şiddeti saatler ilerledikçe arttı. Öğleden sonra kısa süreli olarak dolu yağışı etkili oldu.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

KENTİN BAZI NOKTALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle yüksek kesimlerde misket büyüklüğünden düşen dolu, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışların ardından bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

YAĞIŞLAR GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Öte yandan Meteoroloji Ankara'daki kuvvetli yağışın gece saatlerinde de etkili olacağını tahmin ediyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

2 GÜN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Ayrıca Ankara'da kuvvetli yağışın yarın da etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur öngörülüyor.

TBMM'YE YILDIRIM DÜŞTÜ, AĞAÇ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Bugün öğle saatlerinde gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı. Öte yandan yıldırım düşmesinin ardından Meclis'te elektrikler de kesildi.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi         
15:37
28 ameliyatla hayata tutunan genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 28 ameliyatla hayata tutunan genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:22
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım         
14:39
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei