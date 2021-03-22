Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritada Başkent için sarı kodlu uyarı verilirken, kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörüldü.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde başlayan yağış gün boyunca etkili olurken, yağışın şiddeti saatler ilerledikçe arttı. Öğleden sonra kısa süreli olarak dolu yağışı etkili oldu.

KENTİN BAZI NOKTALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle yüksek kesimlerde misket büyüklüğünden düşen dolu, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışların ardından bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

YAĞIŞLAR GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Öte yandan Meteoroloji Ankara'daki kuvvetli yağışın gece saatlerinde de etkili olacağını tahmin ediyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

2 GÜN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Ayrıca Ankara'da kuvvetli yağışın yarın da etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur öngörülüyor.

TBMM'YE YILDIRIM DÜŞTÜ, AĞAÇ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Bugün öğle saatlerinde gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı. Öte yandan yıldırım düşmesinin ardından Meclis'te elektrikler de kesildi.