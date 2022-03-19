Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu - Son Dakika
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Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu

19.03.2022 12:38

Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu Bahar ayının beklendiği Bingöl'e kış geri geldi.

Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu

BİNGÖL - Bahar ayının beklendiği Bingöl'e kış geri geldi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti tamamen beyaza bürürken, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar, kentin tamamını beyaza bürüdü. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle otomobiller kar altında kaldı. Yeni güne uyanan esnaflar iş yerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı attı.

Kışlıkları kaldırdıklarını ve baharı beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Erkan İşeri, 'Son zamanlarda güneşi gördük, baharı bekliyorduk. Kışlıklarımızı kaldırdık. Bir anda tekrar kışın ortasını yaşadık. Bu gece neredeyse 30 santimetreye kadar kar yağdı. Bereket olduğunu düşünüyoruz hem bizim hem de çiftçiler açısından iyi olacağını düşünüyorum. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" şeklinde konuştu.

Kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kar yağışının etkisini göstermesiyle köy yollarına da ulaşım zorlaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 76, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu ilçesine bağlı 8 olmak üzere toplamda 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

İl Özel İdaresi, 11 ekip ile birlikte kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu
Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu
Baharı bekleyen Bingöl kara kışa teslim oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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