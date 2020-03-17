Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü

6 saat önce

SAMSUN'da dün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü, System.String[]

SAMSUN'da dün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kocadağ'a gelen aileler baharda yağan karın tadını çıkardı.

Dünden başlayan bugün de etkisini sürdüren kar yağışı ile kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde ise yer yer don olayı görüldü. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmak için Atakum ilçesindeki Kocadağ mevkisine gitti. Çocuklar burada kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Bölgede etkili olan kar yağışı ile fındık bahçeleri de beyaza büründü.

Ailesiyle birlikte Kocadağ'a gelen Hakan Ünsal, "Koronavirüsü nedeniyle evimizde vakit geçiriyorduk. Kar yağışını görünce gelip temiz hava almak istedik. Kızım da tatil nedeniyle evde olduğu için ona da iyi gelir diye düşündük. Mart ayındayız ama çok güzel kar yağmış" dedi.

Nurcan Ünsal ise okulların tatil edilmesiyle birlikte kızıyla evde olduklarını söyleyerek, "Şansımıza çok güzel kar yağışı oldu. Kızım da karla oynamak istedi. Buraya kar topu oynamak, kardan adam yapmak için geldik. Ailecek güzel bir vakit geçirdik" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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