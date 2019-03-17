Son Dakika Haberleri: Baharı Bekleyen Sivas'a Kar Sürprizi

Baharı Bekleyen Sivas'a Kar Sürprizi

14 dakika önce

Baharı bekleyen Sivas'a kar sürprizi Sivaslılar Mart ayının ortasında güne kar sürprizi ile başladıSİVAS - Sivaslılar Mart ayının ortasında güne kar sürprizi ile başladı.

Baharı bekleyen Sivas'a kar sürprizi
Sivaslılar Mart ayının ortasında güne kar sürprizi ile başladı

SİVAS - Sivaslılar Mart ayının ortasında güne kar sürprizi ile başladı.
Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sivaslılar bugün güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan yağmur günün ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süre etkili olan kar yağışı şehri beyaza boyadı. Tarihi kent meydanında yağan karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bu gün kar yağdığını belirten Sivaslılar bu duruma alışkın olduklarını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Sivas, Yerel
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