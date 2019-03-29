Son Dakika Haberleri: Baharı Bekleyen Sivas'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

Baharı Bekleyen Sivas'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

1 saat önce

Baharı bekleyen Sivas'ta Mart ayında kar sürpriziSİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Baharı bekleyen Sivas'ta Mart ayında kar sürprizi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Mart ayının son günlerinde yağan karı vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.
Sivas'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Dün geceden itibaren etkili olan soğukla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı. Termometrelerin eksi 2 derece gösterdiği kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Sabah, Sivas, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baharı Bekleyen Sivas'ta Mart Ayında Kar Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]