Baharı Bekleyen Sivas'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

Baharı bekleyen Sivas'ta Mart ayında kar sürpriziSİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Baharı bekleyen Sivas'ta Mart ayında kar sürprizi



SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Mart ayının son günlerinde yağan karı vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.

Sivas'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Dün geceden itibaren etkili olan soğukla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı. Termometrelerin eksi 2 derece gösterdiği kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak

Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler