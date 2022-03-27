BAHARIN GELİŞİ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

Bir üst düzey kayıp daha! Rus komutan telsizine gelen mesaj sonrası intihar etti

"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini Nevruz Bayramı etkinlikleri ile kutladı. Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde gün boyu renkli anlar yaşandı. Geleneksel nevruz ateşinin de yakıldığı etkinlikte dans gösterileri, müzik dinletileri ve yarışmalar yapıldı.

Daha önce 20 Mart'ta yapılacağı açıklanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Nevruz etkinlikleri büyük coşkuya sahne oldu. Havanın da baharı müjdelediği bir günde gerçekleşen Nevruz kutlamalarına çok sayıda vatandaş katıldı.

Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Nevruz yürüyüşü ile başladı. Korteje Nevruz etkinliğine katılan dernekler, dans ve gösteri grupları da katıldı. Konuk ülkelerden gelen gruplar geleneksel kıyafetleriyle korteje renk kattı. Yürüyüşün ardından Nevruz Duası yapıldı.

BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN NİŞANESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Nevruzun Türk dünyası için son derece önemli bir bayram olduğunu söyleyen Kocagöz, yeni umutların, yeni başlangıçların, baharın müjdecisi olduğuna değindi. Dostluğun, kardeşliğin ve barışın kenti Antalya'da Nevruzu kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kocagöz, 'Dost ve kardeş ülkelerimizin temsilcilerini, soydaşlarımızı, Yörük kültürünü, Anadolumuzun değerlerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayız. Çok renkliliğin, çok sesliliğin, tarihsel değerlerimizin ama en önemlisi barış ve kardeşliğin nişanesi olan Nevruz Bayramını birlikte kutlayacağız" dedi.

NEVRUZ ATEŞİNDEN ATLADILAR

Konuşmaların ardından geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Başkan Vekili Kocagöz ve diğer konuklar ateşin üstünden atladı. Sonrasında ise demir dövüldü. Çadırları ve stantları ziyaret eden Başkan Vekili Mesut Kocagöz, okçuluk ve Mas Güreşi müsabakalarını izledi. Halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Yörük dernekleri, İran, Kırgız, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kırım, Uygur ve Özbek halk dansları ve müzikleri ile renklenen Nevruz kutlamaları, Antalyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte keşkek ikramı da yapıldı.