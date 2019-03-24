Baharın Gelişi Vatandaşları Sevindirdi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.
Şuhut'ta bahar ayının gelmesiyle beraber 7'den 70'e herkes güneşin tadını çıkardı. Soğuk havaların ardından gelen güneşli günler, vatandaşları sevindirdi. Esnaf ve vatandaşlar baharın tadını sokaklarda gezerek çıkarırken, çocuklar ise parklarda güzel havanın tadını oyun oynayarak çıkardı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:11 Kaynak: İHA
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