Son Dakika Haberleri: Baharın Gelişi Vatandaşları Sevindirdi

Baharın Gelişi Vatandaşları Sevindirdi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.

Baharın Gelişi Vatandaşları Sevindirdi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.

Şuhut'ta bahar ayının gelmesiyle beraber 7'den 70'e herkes güneşin tadını çıkardı. Soğuk havaların ardından gelen güneşli günler, vatandaşları sevindirdi. Esnaf ve vatandaşlar baharın tadını sokaklarda gezerek çıkarırken, çocuklar ise parklarda güzel havanın tadını oyun oynayarak çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Yaşam
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