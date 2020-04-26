Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu

ŞIRNAK - Bahar ayları ile birlikte yeşile bürünen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte karlar eridi. Bahar ayları ile birlikte ilçe yeşile büründü. Yüksek rakımlı dağlar Karadeniz Bölgesini aratmadı. Şelale ve farklı endemik bitkilerin bulunduğu bölge görenleri hayran bıraktı. İdris Ataman isimli vatandaş, bölgenin her yıl nisan ve mayıs aylarında yeşile büründüğünü söyledi. Ağaçlarda bu dönem bademlerin yoğun olduğunu kaydeden Ataman, "Bademler ilkbahar aylarında çok oluyor. Hazır gitmişken 3 poşet dolusu organik badem topladım. Eve götüreceğim. İftar sonrası yiyeceğiz inşallah" dedi.