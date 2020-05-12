Baharın gelmesiyle alerji hastalarında

Lokman Hekim Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Bozkurt, havaların ısınmasıyla ortamda daha fazla görülmeye başlayan polen ve akarların alerji şikayetlerini artıracağına dikkati çekerek, "Bu dönemde görülen burun, göz ve solunum şikayetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri ile karıştırabilir. Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmaz." uyarısında bulundu.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, aralarında alerji hastalarının da bulunduğu birçok hastada kaygılara neden olduğunu bildirdi.

Özellikle havaların ısınmasıyla artan polen ve akar miktarlarının alerjide tipik olarak görülen, burun, göz ve solunum şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu vurgulayan Bozkurt, hastaların bu bulguları Kovid-19 ile karıştırdığını ifade etti. Bozkurt, "Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmazlar. Alerji ve Kovid-19 enfeksiyonlarının bazı belirtileri ortak olsa da aralarında farklar mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun 4'te 1'inde alerjik nezle görülüyor

Bozkurt, Kovid-19'a maruz kalanlarda 2-14 gün içinde ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin görüldüğüne dikkati çekerek, alerjinin en sık görülen belirtilerinin ise hapşırık, burun akıntısı, tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğaz ve kulakta kaşıntı, kulakta dolgunluk ile geniz akıntısı olduğunu belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toplumun yaklaşık dörtte birinde alerjik nezle görülmekte ve bunların önemli bir kısmında akar ve polen alerjisi mevcuttur. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca akar ve polenler soluduğumuz havada çok miktarda bulunacaktır. Alerjik nezlesi olan hastalarımızın bu dönemde mevcut şikayetlerine; ateş, vücut ağrısı, halsizlik-bitkinlik, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya öksürük eklenmesi durumunda hem grip hem de Kovid-19 açısından en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir."