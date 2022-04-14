Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi - Son Dakika
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Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

14.04.2022 13:29

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

AĞRI - Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ağrı'da yüzlerce koyun sürüsü uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle beraber yaylalara çıkarılmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağıllarından çıkarılan koyunlar, gün batımına kadar yaylalarda otlarken, baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise yaylalarda doğa ile buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Yakınca köyünde çobanlık yapan Erhan Düzlük, baharın gelmesiyle birlikte aylarca içeride kalan koyunların ağıllarından çıkarılarak yeniden doğayla buluşturulduğunu belirterek, "Koyunlarımız 5 aydır içerdeydi. Şimdi bahar geldi, koyunlarımızı çıkardık yaylalarda otluyorlar. Artık saman bitti, ot yiyecekler. " ifadelerine yer verdi

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi
Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi
Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

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Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi - Son Dakika


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