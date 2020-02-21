Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü - Son Dakika

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Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü
7 saat önce
Baharın habercisi olarak bilinen cemrenin havaya düşmesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlar erimeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Baharın habercisi olarak bilinen cemrenin havaya düşmesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlar erimeye başladı.
Beytüşşebap'ta çetin geçen kış aylarının ardından güneşli hava yüzünü göstermeye başladı. Baharın habercisi olan cemrenin havaya düşmesi ile buzlar da erimeye başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çiftçilik yapan Selim Temel, "Uzun zamandır soğuk havalar hakimdi ve her yerde buz vardı. İki gündür havalar sıcak. Bahar yüzünü yavaş yavaş gösteriyor" dedi. - ŞIRNAK
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