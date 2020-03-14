Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler - Son Dakika

Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler

6 saat önce

Eskişehir'den Kütahya'ya gezmeye giden doğaseverler, karşılaştıkları baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler.

Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler, System.String[]

Eskişehir'den Kütahya'ya gezmeye giden doğaseverler, karşılaştıkları baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler.

Türkmen dağında yer alan Lütfiye köyü yaylalarında görülen çiçekler halk arasında yazın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiçeğin mor ve sarı renkleri yazın geldiğini, lila ve pembe renkleri ise kış şartlarının yeniden gelebileceğini haber veriyor. Henüz yeni yeni bahar mevsimine girilmesine, birçok bölgede kışın etkisinin sürmesine rağmen yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı.

(Selçuk Manaz/İHA)

Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
21:18 Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 52 kişi gözaltına alındı
21:17 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı
21:16 Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
21:15 Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:26:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]