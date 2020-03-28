Baharın habercisi kar çiçeklerinin göz alıcı güzelliği - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan kar çiçekleri, güzel görüntü oluşturdu.

Her yıl mart ayının son haftasında karların erimesiyle açan ve bilimsel adı eranthis hyemalis olan kar çiçeği, ilçedeki tarlaları ve dere kenarlarını sarıya bürüdü.

Dünyada yaklaşık 15, Türkiye'de ise tek türü bulunan kar çiçeği, yumru şeklinde kökleri ve 10-15 santimetre boyuyla çok narin bir otsu bitki olarak biliniyor.

Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle bütünleşen sarı kar çiçeklerinin güzelliği, yöredeki fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.