Baharın habercisi leylek çifti Karabük'e erken geldi - Son Dakika

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Baharın habercisi leylek çifti Karabük'e erken geldi

KARABÜK - "Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek çifti, bu yıl Karabük'e erken geldi.

Kentin girişinde yer alan KARDEMİR'in girişindeki yüksek gerilim hattında yuva kuran ve su kenarında yiyecek arayan bir çift leylek, vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 olan kentte görüntülenen leylekler, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent sakinleri, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin Şubat ayında bölgelerinde bulunmasını merakla izledi.

Metin Ünlü, bu yıl leyleklerin çok erken geldiğini, " En az 1.5 ayları var. Bu yıl çok erken geldiler. Kış ayında bu kadar erken gelmeleri şaşırttı" dedi.