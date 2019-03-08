Baharın Habercisi Leylekler Ardahan'da

Ardahan'da kış mevsiminin gelmesiyle göç eden leylekler hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle kent merkezine geri geldi.

Ardahan'da kış mevsiminin gelmesiyle göç eden leylekler hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle kent merkezine geri geldi.



Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Ardahan kent merkezine gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını merkezden topladıkları kuru ağaçlar ile onarmaya başladılar. Ardahan'a gelen bir çift leylek, geçtiğimiz yıl yıkılan sağlık ocağı binasından kaldırılan yuvalarının, Orman İşletme binasına taşınması ile yuvayı sahiplenerek, yavrular çıkarmaya hazırlanıyor.



Ardahan esnaflarından Mehmet Alkan, "Ardahan'ın bu yıl kış mevsimi ağır geçti ve son günlerde mevsim sıcaklıkları normale döndü. Şehrimizin belirli noktalarında bulunan leylek yuvalarının ev sahiplerinin de gelmesi ile baharın yaklaştığını görüyoruz." dedi. - ARDAHAN

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