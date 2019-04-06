Baharın Habercisi Leylekler, Kayabükü'ne Gelmeye Başladı
50 dakika önce
Bahar aylarının habercisi leylekler, Beypazarı ilçesi Kayabükü Mahallesi'ne gelmeye başladı.
Bahar aylarının habercisi leylekler, Beypazarı
ilçesi Kayabükü Mahallesi'ne gelmeye başladı.
Kayabükü Mahalle Muhtarı Muammer Köksal, yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla baharın habercisi leyleklerin gelmeye başladığını söyledi.
"Leylekler gelmediği ya da geç geldiği zaman sanki bahar gelmeyecekmiş gibi oluyor." diyen Köksal, "Kirmir çayı deltası ve köyümüz etrafındaki alanlar, leylekler kadar başka kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yurdumuzda ender görülen karaleyleklere de ev sahipliği yapıyoruz. Köyümüzde evlerin çatısında direklerin tepesinde, köyün her köşesinde leylek yuvası görmeniz mümkün. Leylekler geldiği zaman ve yuvalarda çalışma yapmaya başladıkları zaman oldukça ses çıkarlar ama biz bundan hiç de rahatsız değiliz. Gerçekten bu sesi de özlüyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:00 Kaynak: AA
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