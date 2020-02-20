Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor - Son Dakika
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Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

6 saat önce

Gazipaşa ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor, System.String[]

Gazipaşa ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Yurdun birçok yerinde olumsuz hava koşulları etkili olurken, güneşin yüzünü daha fazla gösterdiği Gazipaşa'da göçmen kuşlardan leyleklerin dönmesi sevinçle karşılandı.

Gazipaşa ilçesindeki belediye otoparkında bulunan leylek yuvasından geçen yıl göç ederek ayrılan leylekler, tekrar yuvalarına dönmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz, 38 yıldır leyleklerin bu yuvaya geldiğini söyledi.

Yılın ilk leyleklerinin mahallelerine geldiğini ifade eden Yılmaz, "Cemre havaya düştü. Leylekler de havaların iyi gitmesinden dolayı geçen yıla göre bu yıl 15 gün erken geldi. Bunlar bizim komşularımız. Artık bahar geliyor demek bu. Cemre havaya leylek yuvaya düştü. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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