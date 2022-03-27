Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı

27.03.2022 11:42

Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'da bulunan Leylek Oteline ulaştı.

Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı

ANKARA - Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'da bulunan Leylek Oteline ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bir iş adamı tarafından yıllar önce yaptırılan Leylek Oteli bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Baharın müjdecisi leylekler her sene Afrika'dan ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek kendileri için hazırlanan Leylek Otelinde yazı geçiriyor. 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'ye gelen leylekler şuanda çiftleşme döneminde bulunuyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Oteline ulaşan leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.

Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı
Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı
Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı

YORUMLAR
500
Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti Baharın müjdecisi leylekler 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi Baharın müjdecisi leylekler 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Afrika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement