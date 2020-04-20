Baharın müjdecisi çiğdem ve nergis çiçeklerinin görsel şöleni - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baharın müjdecisi çiğdem ve nergis çiçeklerinin görsel şöleni - Son Dakika

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergis çiçeklerinin görsel şöleni

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Dere'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor.

İlçeye bağlı Ziyaret köyü mevkisindeki bir tarlada açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken ve adeta görsel şölen sunan çiçekler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergis çiçeklerinin görsel şöleni

Tunceli, Munzur, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:14 Kaynak: AA

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