BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL - Son Dakika
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BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL

12.04.2022 10:03

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta, baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açmaya başladı.

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta, baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açmaya başladı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen çiğdemlere zarar verilmesinin cezası ise 109 bin 593 TL olduğu kaydedildi.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla çiğdemler toprak üzerinde boy göstermeye başladı. Yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler, adeta Muş Ovası'nı beyaza bürüdü. Yılın ilk çiçeği olan ve kısa boylarına rağmen eşsiz güzellikteki renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle görüntüleniyor. Karlı dağlarla birleşerek kartpostallık görüntüler sunan çiğdemler, eşsiz görüntülere sahne oluyor.

Şehrin ovasını bir gelin gibi süsleyen çiğdemlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Çiçek açan çiğdemlerin fotoğraflarını çeken Ahmet Saçan, "Çok güzel bir manzara. Böylesi güzel manzarayı, değerlendirmek istedik. Tabi bu çiçeklere zarar vermenin cezası olması sevindirici. Zaten bu doğal güzelliklere zarar verilmemesi gerekiyor. Bunun farkında olarak gelip gezmek lazım" diye konuştu.

Çiğdemlerin oluşturduğu eşsiz manzarayı seyretmeye gelen Mehmet Atik Bingöl ise "Duyduğumuza göre çiğdemlere zarar vermenin cezası 109 bin 593 TL civarında. Gezerken çok dikkat ediyoruz. İnşallah kimse zarar vermez. Gerçekten çok güzel bir manzarası var" dedi.

BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL
BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL
BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Türk Lirası, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİĞDEMLERİ KOPARMANIN CEZASI 109 BİN 593 TL - Son Dakika
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