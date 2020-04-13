Baharın müjdecisi "Çiriş" otuna ilgi yüksek
6 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen "Çiriş" otuna vatandaşların ilgisi yüksek.Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada yetişen ve şifalı olduğu belirtilen Çiriş otu tezgahlarda yerini aldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen "Çiriş" otuna vatandaşların ilgisi yüksek.
Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada yetişen ve şifalı olduğu belirtilen Çiriş otu tezgahlarda yerini aldı.
Karların erimesinden hemen sonra çıkan ve yaklaşık iki haftalık ömrü olan otun kilogramı 5 liradan satılıyor.
Kasım Uğur, koronavirüs nedeniyle evlerinder çıkamayan vatandaşların talep etmeleri halinde bu otu evlerine kadar ulaştırdıklarını söyledi.
Uğur bu otu kimisinin çorba olarak bazılarının ise kızartarak tükettiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:34 Kaynak: AA
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