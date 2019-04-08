Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdecisi Kardelenler Açtı

Baharın Müjdecisi Kardelenler Açtı

2 saat önce

Baharın müjdecisi kardelenler açtıVAN - Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.

Baharın müjdecisi kardelenler açtı

VAN - Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.
Van'ın yüksek kesimlerinde kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Deniz seviyesinden bin 726 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yer alan Van'da ilkbahar ve kış, aynı anda yaşanıyor. Van-Çatak- Başkale ve Bahçesaray bölgelerinde yer yer 2 ile 6 metre arasında yer alan kar yığınları ile vatandaşlar kış mevsimi yaşarken, bir taraftan da Van Gölü'ne karşı dağların eteklerinde beyaz yapraklarıyla kardelenler açtı. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan kardelenler, baharın geldiğini müjdelerken vatandaşlar, çiçek açan kardelenleri fotoğrafladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:53 Kaynak: İHA

Van, Yerel
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