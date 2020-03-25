Baharın müjdecisi kardelenler Munzur'u süsledi - Son Dakika

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Baharın müjdecisi kardelenler Munzur'u süsledi
6 saat önce
Erzincan'da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Munzur Dağlarının yamaçları süslemeye başladı.
Erzincan'da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Munzur Dağlarının yamaçları süslemeye başladı.
Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Munzur Dağlarını beyaza bürüdü. Munzur'da gezen çocuklar da bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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