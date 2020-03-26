Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü - Son Dakika

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Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü
6 saat önce
Muş'ta "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya açtı.
Muş'ta "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya açtı. Muş Ovası'nda açan kardelenler ovayı adeta beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:49 Kaynak: AA
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