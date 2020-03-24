Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi - Son Dakika

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Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi
6 saat önce
Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.
Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.
Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Muş Ovası'nı beyaza bürüdü. Ovada gezen çocuklar da bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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