Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi - Son Dakika

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

MUŞ - Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Muş Ovası'nı beyaza bürüdü. Ovada gezen çocuklarda bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.