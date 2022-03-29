Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika
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Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

29.03.2022 18:27

Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle bir araya geldi.

Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş ilçesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (TİGEM) ait ağıllarda annelerinin kokusunu alan binlerce kuzunun çıkarttığı ses, anneleriyle buluşmak için duyduğu heyecan görüntülendi. Ağılların kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara karıştı.

Tesisi ziyaret eden ve buluşmaya şahitlik eden Sivas Valisi Salih Ayhan, "3 yıl önce 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projemizin birçok ayağı vardı. TİGEM'de de 1 milyon koyun hedefimiz vardı. Bu sene açıklanan rakamlarda 920 bini geçtik, yani bu sene kısa zaman içerisinde 1 milyonu geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya geleceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugün de baharın müjdecisi koyunlarımızla kuzularımızın buluşmasına denk geldik. Bu sesler arasında da Sivas'ımıza haykırıyoruz, Sivas tarım ve hayvancılıkta çok iyi bir noktaya gelecek. Şu an tarım ve hayvancılık artık bir seçenek değil zorunluluktur. Her metrekaremizi işleyerek üretime dönüştürdük ve tarımsal alanda da Sivas'ımızı çok iyi noktaya getirdik.

Potansiyelimiz çok yüksek ve özgün. Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri, Özel İdaremizin katkıları, Valiliğimizin koordinasyonunda Sivas, tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yeri alacak."

Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu
Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu
Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

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Salih Ayhan, İlkbahar, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika


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